В Иркутской области выбрали лучшего ученика

Конкурс выиграла десятиклассница из Нижнеудинского района



Определён «Лучший ученик года-2020» Иркутской области. Впервые конкурс проходил в дистанционном формате. В региональном туре участвовали 40 старшеклассников из разных муниципалитетов области.



Лучшим учеником региона 2020 года стала Марина Ращупкина, ученица 10 класса СОШ №2 Нижнеудинского района. За победу в конкурсе Марина получила кубок, грамоту и ноутбук.



Второе место присуждено Семёну Козиеву, ученику 11 класса СОШ №36 города Ангарск. Третье место у Марии Митяевой, ученицы 11 класса СОШ №1 города Усть-Илимска. Призёрам также вручены кубки и грамоты, а также планшеты.



Без призов не остался ни один из участников регионального этапа. Все финалисты получили кубки и грамоты лауреатов, остальные 29 конкурсантов удостоены кубков и грамот дипломантов.



Конкурс был поделён на пять этапов. Каждый участник представлял три видеоролика: «Я – концепция» (визитная карточка), «Стартап» (презентация социальных проектов) и «Я могу» (конкурс художественного мастерства). Ещё один этап – конкурс «Эрудит» – проходил 5 ноября в онлайн-режиме. Ведущий задавал ребятам 25 вопросов из разных областей знаний. Задачей участников было как можно быстрее правильно ответить на вопросы.



По результатам четырёх этапов жюри определило 11 финалистов, которые были допущены до финального этапа – «Диалог с министром». Он состоялся 12 ноября. Участники задавали вопросы заместителю министра образования Иркутской области Антону Грачёву, а также отвечали на встречные вопросы. Основные критерии оценок этого этапа – лаконичность, качество вопроса, умение вести диалог и этика делового общения. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.

