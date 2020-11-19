В Бодайбинском районе именины отпраздновала Анна Гоголева
В Иркутской области 99-летие отметила жительница Бодайбинского района Анна Васильевна Гоголева. Вдову погибшего участника Великой Отечественной войны пришли поздравить сотрудники районного управления социальной защиты населения.
Долгожительнице пожелали здоровья, радости, долгих лет жизни, вручили ей памятный подарок и поздравительный адрес. Именинница поблагодарила всех за оказанные ей внимание и заботу и пригласила за праздничный стол, отведать именинный торт. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Иркутской области.
В Иркутской области долгожительницу поздравили с 99-летием
Общество, Фото:
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