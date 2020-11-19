Их принесут пациентам с COVID-19 медработники и волонтёры
В Иркутске бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 доставят на дом. Препараты будут выдавать на основании рецептов городских поликлиник согласно постановлению правительства Иркутской области «О предоставлении гражданам в период подъёма заболеваемости в 2020-2021 году новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях».
- Жителям Иркутска не нужно посещать аптеки. Порядок выдачи и доставки определён. Так, врач после осмотра пациента назначает лечение и выписывает электронный рецепт. После этого аптека сможет выдать данный препарат. Но выдавать их будут не пациентам, а медицинским работникам и волонтёрам, которые доставят лекарства домой, – отметила временно замещающая должность начальника департамента здравоохранения администрации Иркутска Нина Перфильева. – Планируется, что лекарства будут доставлять пациентам в течение одного – двух дней.
Сегодня, 19 ноября, препараты должны поступить в сеть муниципальных аптек «Иркутская Аптека». Также ведётся работа по созданию в поликлиниках дополнительных бригад медиков, набор волонтёров. К добровольческому движению может присоединиться любой желающий старше 18 лет. Чтобы стать волонтёром, необходимо обратиться в администрацию город Иркутска по номерам телефонов: (8 3952) 52-00-97 или 8 (908) 643-45-17. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске бесплатные лекарства доставят на дом
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