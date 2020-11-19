Иркутская область в десятке лидеров по нехватке ковидных коек

Занятость коек в регионе составляет более 90%



Иркутская область попала в десятку российских регионов с нехваткой коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно в ходе совещания президента страны с членами правительства. Совещание прошло в режиме видеоконференции.



- На сегодняшний день в стране развёрнуто более 268 тысяч ковидных коек. Из них почти 147,5 тысячи оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча – искусственной вентиляцией лёгких. На утро вчерашнего дня был занят почти 81 процент коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90%. В трёх регионах занято более 95 процентов коечного фонда. Это Чувашская Республика, Орловская область и город Севастополь, - сообщила накануне вице-премьер России Татьяна Голикова.



Владимир Путин попросил её назвать остальные семь регионов со сложной ситуацией с койками.



- Да, конечно, Владимир Владимирович. Это Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область. И плюс те три, которые я назвала, - ответила Татьяна Голикова.



По информации на 18 ноября, в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 29116 случаев заражения. Из них выздоровели 23579 человек, умер 791 человек. Накануне в больницах находился 4701 пациент.

