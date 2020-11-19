Для отделки Дома природы в Иркутске использовали отходы

Общество, Фото: предоставлено Иркутской зоогалереей

Отходы переработали и подарили им вторую жизнь



15 ноября отмечался всемирный день вторичной переработки и разумного потребления. В Иркутской зоогалерее к этому поводу напомнили о проблеме перепроизводства. Сотрудники зоопарка показали фотографии из Дома природы, что расположен на улице Байкальская, 54, где для отделки использовали строительные отходы.



- Любой квадратный сантиметр площади, покрытой плиткой, можно назвать образцово-показательным в этом плане. Каждая плиточка или её обломок - это чей-то мусор, который, мы собрали (спасибо всем, кто помогал!), отмыли, рассортировали и использовали с творческим подходом. Приходите полюбоваться и подсмотреть идеи, наши полы - это эксклюзив в чистом виде, хоть и из отходов, - сообщили в зоогалерее.



Кроме того, на кассе можно сдать на вторичную переработку пластиковые крышки, использованные батарейки и пробки от винных бутылок.



- Если каждый хоть немного постарается, планета будет гораздо чище! – заключили в зоопарке.

