Отходы переработали и подарили им вторую жизнь
15 ноября отмечался всемирный день вторичной переработки и разумного потребления. В Иркутской зоогалерее к этому поводу напомнили о проблеме перепроизводства. Сотрудники зоопарка показали фотографии из Дома природы, что расположен на улице Байкальская, 54, где для отделки использовали строительные отходы.
- Любой квадратный сантиметр площади, покрытой плиткой, можно назвать образцово-показательным в этом плане. Каждая плиточка или её обломок - это чей-то мусор, который, мы собрали (спасибо всем, кто помогал!), отмыли, рассортировали и использовали с творческим подходом. Приходите полюбоваться и подсмотреть идеи, наши полы - это эксклюзив в чистом виде, хоть и из отходов, - сообщили в зоогалерее.
Кроме того, на кассе можно сдать на вторичную переработку пластиковые крышки, использованные батарейки и пробки от винных бутылок.
- Если каждый хоть немного постарается, планета будет гораздо чище! – заключили в зоопарке.
Для отделки Дома природы в Иркутске использовали отходы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Занятость коек в регионе составляет более 90%
«Буду верить в то, что у меня хороший иммунитет», - отметил Чингис Болотов
Мероприятие состоится в онлайн-формате
Отходы переработали и подарили им вторую жизнь
В детсаду прошла экологическая акция
«Нет маски - будешь наказан», - говорят местные власти
Забавный ролик о борьбе с коронавирусом сняла тренер и судья Юлия Бумбошкина
Мастер работает в национальном стиле «Буряад зураг»
Продолжается реконструкция школы №35
Известный бурятский музыкант стал лучшим на Урале
Врач из ковидного госпиталя предложила депутатам помочь из своих «золотых зарплат»
Открыто голосование национального конкурса «Вкусы России»
Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет
Активисты уже немного облагородили территорию возле детского центра
Продукция будет представлена на открытых площадках во всех районах города