В Баргузинском районе Бурятии реконструировали парк

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Парк в селе Баргузин открылся после капитального ремонта



В Бурятии, в селе Баргузин после реконструкции открылся парк культуры и отдыха. Единственное общественное место отдыха для жителей села нуждалось в капитальном ремонте. Здесь баргузинцы празднуют новый год, отмечают день Победы и проводят различные культурные и массовые мероприятия.



- Баргузин – село с богатой историей, до начала ХХ века оно имело статус города. Здесь жили знатные купцы, сюда отправили в ссылку двух братьев декабристов – Кюхельбекеров, один из которых был другом известного в России поэта А.С. Пушкина. Сохранились в селе и памятники архитектуры: Спасо-Преображенская церковь, возведённая в 1834 году и дом купца Бутлицкого, - сообщает пресс-служба минстроя республики.



В отличие от своих архитектурных собратьев парк культуры и отдыха появился в селе относительно недавно, в 90-х годах. Со временем парк обветшал, но для жителей он всё равно остался любимым местом для прогулок и встреч. Сегодня, после капитального ремонта, парк заметно преобразился, стал красивым и современным.



- Примечательно, что в проект благоустройства включили реставрацию памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, который находится в парке, – отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



Работы по благоустройству проводились в июле-октябре 2020 года на сумму более 1,295 млн рублей. На эти деньги заменили деревянное обветшалое ограждение на современные металлические решетчатые панели. На входе со стороны улицы Очирова установили арку, скамейки, мусорные баки, антивандальные светильники и прожекторы.



- Радует, что и сами сельчане не остались в стороне, они уже своими силами высадили в парке кустарники, - добавил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

