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Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях

Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки

Ангарские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Турнир проходил с 9 по 13 ноября в Красноярске и собрал более 120 участников из Алтайского, Красноярского и Приморского краёв, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской областей и других субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, среди юниоров Максим Иванов стал третьим по программе кандидатов в мастера спорта в упражнениях на кольцах. По программе мастеров спорта серебряную медаль выиграл Роман Мелихов в упражнениях на коне. Спортсмены являются воспитанниками спортивной школы «Сибирь» города Ангарска и занимаются под руководством тренера Евгения Киселёва.

- Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти Олимпийской чемпионки Елены Наймушиной – традиционные и в этом году проводились в 25 раз. На соревнованиях была очень высокая конкуренция, приехали спортсмены из сибирских и дальневосточных городов, а также из европейской части России. От Иркутской области в соревнованиях участвовали три спортсмена, из них два гимнаста стали призёрами, - отметил Евгений Киселёв.
Иркутская область спорт всероссийские соревнования Ангарск спортивная гимнастика
 
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