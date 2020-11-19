В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют после каждого рейса

После каждого рейса на конечных остановках обрабатываются ручки сидений, поручни и другие элементы



В МУП «Управление трамвая» рассказали, как дезинфицируют улан-удэнские трамваи.



- В трамваях Улан-Удэ безопасно. Во всех трамваях, не прекращая с февраля, идёт дезинфекция. Днем после каждого рейса (!) на конечных Шишковка и Мелькомбинат ручки сидений, поручни и другие элементы обрабатываются специальным раствором от бактерий, вирусов и т.д., - говорится на официальной странице предприятия в соцсети.



Ночью идёт обработка с помощью дезинфицирующего средства российского производства на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида и изопропанола.



- Средство обладает бактерицидным действием в отношении бактерий, инфекций, вирусов, грибов. Рабочие растворы средства не агрессивны, не обладают коррозийной активностью. С февраля у нас постоянно проводится такая санобработка, - заверили в МУП «Управление трамвая».

