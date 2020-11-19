Они поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике
В соединение управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, на вооружение поступила новейшая автомобильная коротковолновая и ультракоротковолновая радиостанция средней мощности «Артек». Всего с начала текущего года подразделения и воинские части связи общевойскового объединения ВВО получили более 7 единиц современной наземной техники связи, в частности, современный пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», новейшие станции спутниковой связи Р-419Л1 и «Артек».
Радиостанция «Артек» предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы.
Пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» создан для работы командования округа со всеми современными услугами связи. Новейшая техническая начинка данной машины позволит обеспечить командный состав защищённой и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. При этом акцент сделан на высокую мобильность и защищённость комплекса.
Радиорелейная станция Р-419Л1 представляет собой современное поколение аппаратуры цифровой связи, которая может создать цифровой канал передачи данных на участке от стационарного узла связи до полевого узла связи на расстоянии около 40 км.
- Новое оборудование позволит в полевых условиях быстро развернуть цифровые радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, способные функционировать как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке, а также обеспечивать надёжной и качественной связью должностных лиц. Кроме этого, станет возможно построение защищенных линий и сетей связи для передачи цифровой информации, а на тактическом уровне – создание защищённых беспроводных цифровых сетей передачи данных, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
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