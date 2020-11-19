 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи

Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Они поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике

В соединение управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, на вооружение поступила новейшая автомобильная коротковолновая и ультракоротковолновая радиостанция средней мощности «Артек». Всего с начала текущего года подразделения и воинские части связи общевойскового объединения ВВО получили более 7 единиц современной наземной техники связи, в частности, современный пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», новейшие станции спутниковой связи Р-419Л1 и «Артек».

Радиостанция «Артек» предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы.

Пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» создан для работы командования округа со всеми современными услугами связи. Новейшая техническая начинка данной машины позволит обеспечить командный состав защищённой и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. При этом акцент сделан на высокую мобильность и защищённость комплекса.

Радиорелейная станция Р-419Л1 представляет собой современное поколение аппаратуры цифровой связи, которая может создать цифровой канал передачи данных на участке от стационарного узла связи до полевого узла связи на расстоянии около 40 км.

- Новое оборудование позволит в полевых условиях быстро развернуть цифровые радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, способные функционировать как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке, а также обеспечивать надёжной и качественной связью должностных лиц. Кроме этого, станет возможно построение защищенных линий и сетей связи для передачи цифровой информации, а на тактическом уровне – создание защищённых беспроводных цифровых сетей передачи данных, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО Бурятия военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области выбрали лучшего ученика
В Иркутской области выбрали лучшего ученика
Общество, 19.11.2020
Конкурс выиграла десятиклассница из Нижнеудинского района
В Баргузинском районе Бурятии реконструировали парк
В Баргузинском районе Бурятии реконструировали парк
Общество, 19.11.2020
Парк в селе Баргузин открылся после капитального ремонта
В Иркутской области долгожительницу поздравили с 99-летием
В Иркутской области долгожительницу поздравили с 99-летием
Общество, 19.11.2020
В Бодайбинском районе именины отпраздновала Анна Гоголева
Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
Общество, 19.11.2020
Они  поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике
В Иркутске бесплатные лекарства доставят на дом
В Иркутске бесплатные лекарства доставят на дом
Общество, 19.11.2020
Их принесут пациентам с COVID-19 медработники и волонтёры
Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях
Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 19.11.2020
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки
В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
Общество, 19.11.2020
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии
Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии
Общество, 19.11.2020
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
Общество, 19.11.2020
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
Общество, 19.11.2020
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии
В Иркутске демонтировали более 90 гаражей-самоволок
В Иркутске демонтировали более 90 гаражей-самоволок
Общество, 19.11.2020
Из них более 30 гаражей собственники убрали сами
Полиция Бурятии подбирает щенку кличку с помощью жителей
Полиция Бурятии подбирает щенку кличку с помощью жителей
Общество, 19.11.2020
Нужно проголосовать за одну из пяти кличек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^