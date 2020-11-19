В Бурятии установится снежная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ударят морозы до -34



В Бурятии установится снежная погода. В ближайшие дни в республике ожидается местами сильные морозы, временами шквалистый ветер.



Так, сегодня, 19 ноября, на большей части республики снег, по южной половине и Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура днём -2,-7, местами -10,-15.



Завтра, 20 ноября, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-19, местами -7,-12, по северу и юго-западу до -24,-29, днём -5,-10, местами -13,-18 градусов.



В субботу, 21 ноября, также небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге немного потеплеет до -8,-13. По северу ударят крепкие морозы до -34.



Днём ожидается -4-9, местами -13,-18 градусов.

