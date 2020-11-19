Местами ударят морозы до -34
В Бурятии установится снежная погода. В ближайшие дни в республике ожидается местами сильные морозы, временами шквалистый ветер.
Так, сегодня, 19 ноября, на большей части республики снег, по южной половине и Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура днём -2,-7, местами -10,-15.
Завтра, 20 ноября, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-19, местами -7,-12, по северу и юго-западу до -24,-29, днём -5,-10, местами -13,-18 градусов.
В субботу, 21 ноября, также небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге немного потеплеет до -8,-13. По северу ударят крепкие морозы до -34.
Днём ожидается -4-9, местами -13,-18 градусов.
В Бурятии установится снежная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местами ударят морозы до -34
Памятник Ленину с площади Советов участвовал в необычном конкурсе
К услуге «Лёгкий возврат» подключены федеральные и международные интернет-магазины
Уголовное дело передано в суд
Мужчину незаконно трудоустроил глава поселения
В республике постепенно холодает
МХТ впервые представит онлайн совместный проект со школьниками
Сейчас в сквере Кирова идёт монтаж главной городской ёлки
Учащиеся Нижнецасучейскойа школы рассказали о династии учителей из Ононского района
Сквер в Иволгинске появился ещё в Советское время
Фронтовика поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии
Экспозиция посвящена столетию Дальневосточной республики
Все они были уволены в 2018 году и ранее
Здесь же состоится первенство СФО среди спортсменов младше 22 лет
В финале в Грозном приняли участие 50 конкурсантов