Улан-удэнская «голова» не стала самым неординарным памятником

Памятник Ленину с площади Советов участвовал в необычном конкурсе
Улан-удэнский памятник Ленину, знаменитая «голова», участвовал в конкурсе среди необычных памятников России за звание самого неординарного. В финал конкурс улан-удэнскому памятнику выйти не удалось.
«Легендарная голова вождя в Улан-Удэ — самая большая в мире. Ленин обозревает площадь Советов, а в затылок ему «смотрит» здание администрации. Однажды у городских активистов появилась идея сшить «Голове» ушанку на зиму, но задумка не была реализована», - говорилось в описании на сайте конкурса.
Голова Ленина на втором раунде состязания набрала 2366 голосов пользователей. В итоге памятник столицы Бурятии вылетел из конкурса. Памятник клубнике, расположенный в Байкальске Иркутской области, также выбыл из состязания. Финалистом во втором туре стал памятник тувинской письменности (4763 голоса).
Этот конкурс называется «СкульпТУТУра», он организован сервисом путешествий Tutu.ru. Эксперты изучили тысячи изваяний во всех регионах страны и перевели в 3D-формат сотню самых неординарных скульптур. «Крути-верти, узнавай историю создания этих работ и выбирай самый креативный памятник России», - говорится на сайте проекта.
Сто скульптур разбиты на 10 групп, которые будут появляться на странице проекта поэтапно. В каждой десятке один пользователь может выбрать одну скульптуру. Памятники, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, попадают в финал. В решающем голосовании определится победитель.
Сейчас проходит пятый раунд конкурса. В списке памятников, за которые можно проголосовать до 24 ноября – памятник зубу в Чите. Правда, сейчас он проигрывает фигуре из Якутска (памятник дворнику).
Что ждёт победителя?
Из частей всех ста памятников-конкурсантов организаторы соберут 3D-модель в виде логотипа Туту. Она станет основой для кубка, который получит населённый пункт, где будет находиться памятник-победитель.
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