Хабаровский предприниматель предстанет перед судом за взятку в 80 млн

Уголовное дело передано в суд



Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из крупных лесозаготовительных предприятий Хабаровского края.



Фигурант обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.



Следствием установлено, что обвиняемый под воздействием угроз директора одного из департаментов минпромторга России в 2016-2019 годах передал ему через посредника взятку в размере 80 млн. рублей за беспрепятственное выделение своей коммерческой организации необоснованной выплаты - 484 млн. рублей государственной субсидии.



При этом условия приоритетного инвестиционного проекта по созданию производства пиломатериалов его участником не выполнены.



Директор предприятия признал свою вину, активно способствовал изобличению и уголовному преследованию взяткополучателя и посредника.



Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом Хабаровска.



- Данное преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам генеральной прокуратуры Российской Федерации о злоупотреблениях и хищениях при реализации на территории Хабаровского края приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.







