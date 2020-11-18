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Бурятский Белый Старец поздравил с днём рождения Деда Мороза

Бурятский Белый Старец поздравил с днём рождения Деда Мороза
Общество, 
Сагаан Убгэн записал видеопоздравление

Бурятский Сагаан Убгэн (Белый Старец) – поздравил с днём рождения Деда Мороза из Великого Устюга. Видеопоздравление появилось сегодня в аккаунте главного зимнего волшебника страны в Instagram.

- Дорогой наш друг! В этот прекрасный солнечный день мы поздравляем тебя с днём рождения. Все жители Республики Бурятия шлют тебе огромный привет с берегов священного озера Байкал. Я – Сагаан Убгэн, покровитель всего живого на свете. Мы – все жители республики – желаем тебе крепкого здоровья, крепкого, как лёд священного Байкала, желаем тебе прекрасного настроения, яркого, как наше прекрасное солнце, желаем тебе творческих успехов, как наши бескрайние степи, желаем тебе огромного счастья, как пушистый снег байкальской тайги, - пожелал Сагаан Убгэн.


18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября в его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Дед Мороз день рождения Саган Убугун
 
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