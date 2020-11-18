В Иркутской области нарушителя нашли благодаря соцсетям

Водитель проехал на красный



Сотрудники ГИБДД из Усолья-Сибирского во время мониторинга социальных сетей выявили грубое нарушение правил дорожного движения водителем иномарки.



Видеозапись пользователь соцсети опубликовал 17 ноября. На видео водитель «Тойоты Корса» проезжает перекрёсток улицы Менделеева в Усолье-Сибирском на запрещающий сигнал светофора. При этом действия водителя могли спровоцировать ДТП.



Инспекторы нашли водителя, им оказался местный житель. На него составлен протокол об административном правонарушении за проезд на запрещающий сигнал светофора. Назначен административный штраф в размере тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





