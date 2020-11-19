В Бурятии сохранится ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике постепенно холодает



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 ноября на большей части территории республики снег, местами по юго-западу и Прибайкалью сильные снегопады. Ветер ночью западный, днём северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -11-16, местами -4-9, по северу до -20-25, днём -2-7, местами -10-15 градусов.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -7-9, днём -4-6 градусов.

