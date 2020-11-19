В республике постепенно холодает
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 ноября на большей части территории республики снег, местами по юго-западу и Прибайкалью сильные снегопады. Ветер ночью западный, днём северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -11-16, местами -4-9, по северу до -20-25, днём -2-7, местами -10-15 градусов.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -7-9, днём -4-6 градусов.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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