Малыши изучают птиц вместе с лесниками
Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе с руководителем школьного лесничества «Зелёные береты» провели онлайн-урок для ребят из детского сада при школе №13 в Улан-Удэ.
Они рассказали малышам о разновидности птиц, научили отличать их друг от друга. Ребята очень внимательно слушали лесников и задавали много вопросов, например, о том, почему дятел стучит по дереву.
- Малышам очень понравился урок, после небольшой беседы, мы загадывали им загадки, а ребята активно и правильно отвечали, - поделилась руководитель школьного лесничества Ольга Брянская.
На следующий день ребята принесли с собой лакомства, чтобы покормить птичек. Со всей ответственностью мальчишки и девчонки насыпали корм для птичек и ждали их в гости. После ребята поспешили на урок рисования, где каждый изобразил синичку. Теперь яркие и красочные рисунки украшают галерею детского садика.
- На следующий день, ребята рассказали нам, каких птичек они видели по дороге домой и у кормушек. Теперь малыши знают о том, как тяжело пернатым в зимний период добывать корм и как человек, даже такой маленький, как они, может помочь птицам, - рассказала специалист Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анастасия Гаврилова.
По информации агентства лесного хозяйства
В Улан-Удэ детсадовцев учат кормить птиц
Общество, Фото:
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