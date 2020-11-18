В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка установила, что в Усть-Баргузинском лесхозе в Бурятии четырём уволенным экс-работникам не выплатили зарплату и выходное пособие. Всего не было выплачено 250 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, задолженность погашена в полном объёме.
- В отношении руководителя Усть-Баргузинского лесхоза возбуждено административное дело за невыплату зарплаты в срок. Должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии уволенным работникам лесхоза затянули с выплатами
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