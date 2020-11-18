В финале в Грозном приняли участие 50 конкурсантов
Солистка читинского театра национальных культур «Забайкальские узоры» Наталия Курбатова вышла в финал и стала лауреатом престижного международного фестиваля-конкурса «Орфей 2020». Мероприятие проходило в городе Грозном и было посвящено памяти выдающегося советского певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Главная концертная площадка Чечни собрала 50 финалистов из разных уголков России и зарубежья.
Забайкальская артистка завоевала на фестивале диплом II степени, исполнив две песни «Озарение» (музыка Арно Бабаджанян на слова Роберта Рождественского) и «Твои следы» (музыка Арно Бабаджаняна на стихи Евгения Евтушенко). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Читинка стала лауреатом фестиваля памяти Муслима Магомаева
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