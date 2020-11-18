Также был передан прах с места захоронения на мемориале «Победы»
11 ноября в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии состоялась встреча с родственниками солдат, павших при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.
31 октября в районе Новая Москва поисковый отряд «Рысь» нашёл останки 104 бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, павших при обороне Москвы. Среди них были установлены личности трёх уроженцев Бурят-Монгольской АССР. Это Федотов Трофим Вукулович, Ковалев Павел Андреевич и Теслев Голоктион Миронович. Также найден один из павших воинов родом из Тарбагатайского района Бурятии, его имя устанавливается.
В экспедиции принимали участие старшие поисковики во главе с Владимиром Жаровым, членом правления отделения поискового движения в Бурятии. В ходе встречи Владимир Жаров выступил с докладом об истории 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, в рядах которой служили бойцы из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Он подчеркнул, что солдаты из Бурятии были на особом счету, их отличали особая сплочённость, высокая дисциплина и отвага.
Также военный комиссар Бурятии Александр Трубников, директор ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта республики Даша Кырмыгенов, бойцы поискового отряда «Рысь» Ирина Залуцкая, Никита Лукомский и Александр Нимаев в торжественной обстановке передали личные вещи потомкам павших воинов и прах с места захоронения на мемориале «Победы».
Потомки павших бойцов Иван Федотов и Николай Теслев поделились воспоминаниями о героях своей земли, красноармейцах Трофиме Федотове и Галактионе Теслеве. Они выразили благодарность республиканскому поисковому отряду «Рысь» и лично его руководителю Владимиру Ефремову.
В Улан-Удэ привезли вещи павших под Москвой бойцов
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