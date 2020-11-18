Иркутская область стала призёром первенства России по кёрлингу

Команда региона выиграла «серебро» среди юношей до 19 лет
Команда Иркутской области «Комсомолл 1» заняла второе место на первенстве России по кёрлингу среди юношей до 19 лет, которое с 12 по 18 ноября проходило на арене «Айсберг» в Сочи. В турнире приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Челябинской, Калининградской областей и других регионов.
По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграли в четырёх группах, по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в следующий этап. Также прошли матчи за 5-8 место. Во втором этапе соревнований (плей-офф) восемь команд сыграли по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Матч состоял из 8 эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя.
По итогам игр команда Иркутской области, в состав которой входили Камиль Каримов, Кирилл Палагней, Николай Лысаков и скип Михаил Власенко, стала второй. Первое место заняла команда «Москвич 1» (скип Тимофей Насонов). Замкнула тройку призёров сборная Москвы (скип Андрей Ильин).
- В финальной игре было очень плохое исполнение со стороны нашей команды, у нас устали все игроки. Команда-соперник по исполнению выглядела лучше. Конечно, мы старались друг друга подбадривать. Просто у меня не получились ключевые броски, которые нужно было выполнить, чтобы сравнять счёт. Эмоционально стали закрыто себя вести, - прокомментировал финальную игру Николай Лысаков.
Напомним, Камиль Каримов, Кирилл Палагней, Николай Лысаков и Михаил Власенко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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