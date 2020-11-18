На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»

Полигоны оборудованы новыми учебными точками



Полигоны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, оборудованы новыми учебными точками. При их устройстве учитывался опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике.



В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены дополнительные «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Установлены стенки для тренировки снайперов и макеты зданий для отработки действий военных в городских условиях.



Зимой большое внимание будет уделяться отработке учебно-боевых задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.



К этому моменту на зимний период эксплуатации переведено более 300 единиц полигонного оборудования.



Для более качественного обучения войск на полигонах будет обновлено более 1000 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

