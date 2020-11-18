 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»

На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»
Общество, 
Полигоны оборудованы новыми учебными точками

Полигоны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, оборудованы новыми учебными точками. При их устройстве учитывался опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены дополнительные «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Установлены стенки для тренировки снайперов и макеты зданий для отработки действий военных в городских условиях.

Зимой большое внимание будет уделяться отработке учебно-боевых задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.

К этому моменту на зимний период эксплуатации переведено более 300 единиц полигонного оборудования.

Для более качественного обучения войск на полигонах будет обновлено более 1000 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
военнослужащие полигон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ детсадовцев учат кормить птиц
В Улан-Удэ детсадовцев учат кормить птиц
Общество, 18.11.2020
Малыши изучают птиц вместе с лесниками
В Улан-Удэ привезли вещи павших под Москвой бойцов
В Улан-Удэ привезли вещи павших под Москвой бойцов
Общество, 18.11.2020
Также был передан прах с места захоронения на мемориале «Победы»
На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»
На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»
Общество, 18.11.2020
Полигоны оборудованы новыми учебными точками
Жителям Бурятии рекомендуют дезинфицировать гаджеты
Жителям Бурятии рекомендуют дезинфицировать гаджеты
Общество, 18.11.2020
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта
Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсада в Забайкальском
Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсада в Забайкальском
Общество, 18.11.2020
В дошкольном учреждении будет установлена экологичная котельная
В Иркутской области за сутки от ковида вылечили более 900 человек
В Иркутской области за сутки от ковида вылечили более 900 человек
Общество, 18.11.2020
Общее число случаев заражения приближается к 30 тысячам
Пожилые медики Бурятии добровольно выходят на работу
Пожилые медики Бурятии добровольно выходят на работу
Общество, 18.11.2020
Пожилые врачи и медсёстры работают, так как понимают, что кадров не хватает
Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве
Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве
Общество, 18.11.2020
Пранкер привлёк для розыгрыша темнокожих актёров. ВИДЕО
В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу
В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу
Общество, 18.11.2020
Из-за нападавшего на людей алабая люди боялись выходить на улицу
Улан-удэнцы приучились носить маски в автобусах
Улан-удэнцы приучились носить маски в автобусах
Общество, 18.11.2020
Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте  
В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
Общество, 18.11.2020
Местные жители жалуются на стаи агрессивных псов  
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество, 18.11.2020
МФЦ перешли на особый режим работы
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
Общество, 18.11.2020
Уже начался приём заявок на конкурс
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
Общество, 18.11.2020
В мэрии заверяют, что её высота – больше 25 метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^