Полигоны оборудованы новыми учебными точками
Полигоны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, оборудованы новыми учебными точками. При их устройстве учитывался опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены дополнительные «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Установлены стенки для тренировки снайперов и макеты зданий для отработки действий военных в городских условиях.
Зимой большое внимание будет уделяться отработке учебно-боевых задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.
К этому моменту на зимний период эксплуатации переведено более 300 единиц полигонного оборудования.
Для более качественного обучения войск на полигонах будет обновлено более 1000 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На полигоне в Бурятии возвели «сирийские валы»
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