В Чите объявлены неблагоприятные метеоусловия

В приземном слое воздуха стали накапливаться загрязняющие вещества



По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС» 18 и 19 ноября на территории Читы метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. С 18:00 18 ноября до 14:00 часов 19 ноября городе объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Режим работы - I.



С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух министерство природных ресурсов Забайкальского края рекомендует:

- минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом;

- минимизировать или исключить выполнение открытых огневых работ, в том числе не разжигать костры;

- ограничить эксплуатацию личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта;

- эксплуатируя транспортные средства соблюдать экономичную манеру езды и выбирать оптимальные маршруты движения.



Кроме того, возможно изменение состояния метеозависимых граждан и граждан, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Забайкалья.

