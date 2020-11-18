В приземном слое воздуха стали накапливаться загрязняющие вещества
По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС» 18 и 19 ноября на территории Читы метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. С 18:00 18 ноября до 14:00 часов 19 ноября городе объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Режим работы - I.
С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух министерство природных ресурсов Забайкальского края рекомендует:
- минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом;
- минимизировать или исключить выполнение открытых огневых работ, в том числе не разжигать костры;
- ограничить эксплуатацию личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта;
- эксплуатируя транспортные средства соблюдать экономичную манеру езды и выбирать оптимальные маршруты движения.
Кроме того, возможно изменение состояния метеозависимых граждан и граждан, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Забайкалья.
В Чите объявлены неблагоприятные метеоусловия
Общество, Фото:
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