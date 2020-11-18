 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве

Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве
Общество, 
Пранкер привлёк для розыгрыша темнокожих актёров. ВИДЕО

Пранкер из Бурятии под ником zhora.tv устроил розыгрыш в Москве. Он подошёл к прохожим и попросил просклонять слово книга. С этим заданием молодые люди справились без труда.

Слово «книга» повторяется несколько раз. В этот момент мимо проходят темнокожие иностранцы. Они начинаются возмущаться тем, что их обозвали «нигами». В этом и состоит задумка бурятского пранкера.

- Нига? – переспрашивает возмущённый темнокожий.

- Book, (в переводе с анг. яз. – книга) – отвечают парни, и объясняют значение слова на русском языке, чем опять вызывают недовольство.

Между людьми накаляется обстановка, возмущённые иностранцы дают понять, что оскорблены. Лишь спустя некоторое время после «конфликта» актёры признались, что это всего лишь розыгрыш.

видео - zhora.tv

Подписчикам страницы понравился пранк. Люди не скупились на комментарии под видео, многие из них были в виде смеющихся смайликов: «Жараааа пошлааа», «Ухахаха. Дали жару. Пацаны словно с Grove street (афроамериканская уличная банда – прим. ред.)», «Мощнаа».

Со вчерашнего дня видео просмотрели 14,6 тысяч раз.


пранкеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсада в Забайкальском
Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсада в Забайкальском
Общество, 18.11.2020
В дошкольном учреждении будет установлена экологичная котельная
Пожилые медики Бурятии добровольно выходят на работу
Пожилые медики Бурятии добровольно выходят на работу
Общество, 18.11.2020
Пожилые врачи и медсёстры работают, так как понимают, что кадров не хватает
Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве
Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве
Общество, 18.11.2020
Пранкер привлёк для розыгрыша темнокожих актёров. ВИДЕО
В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу
В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу
Общество, 18.11.2020
Из-за нападавшего на людей алабая люди боялись выходить на улицу
Улан-удэнцы приучились носить маски в автобусах
Улан-удэнцы приучились носить маски в автобусах
Общество, 18.11.2020
Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте  
В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
Общество, 18.11.2020
Местные жители жалуются на стаи агрессивных псов  
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество, 18.11.2020
МФЦ перешли на особый режим работы
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
Общество, 18.11.2020
Уже начался приём заявок на конкурс
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
Общество, 18.11.2020
В мэрии заверяют, что её высота – больше 25 метров
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
Общество, 18.11.2020
Первый амбулаторный центр откроется на этой неделе
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Общество, 18.11.2020
Появилась гарантия того, что улан-удэнцы будут обеспечены теплом
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Общество, 18.11.2020
Четверо из пяти награждённых работают в охране
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Общество, 18.11.2020
Результаты последний исследований байкальской спирогиры и других чужеродных водорослей шокируют
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
Общество, 18.11.2020
Порядка 58% случаев заболеваний приходится на Улан-Удэ
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Общество, 18.11.2020
Директор аэропорта призвал «не гнобить» главу Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^