Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве

Между людьми накаляется обстановка, возмущённые иностранцы дают понять, что оскорблены. Лишь спустя некоторое время после «конфликта» актёры признались, что это всего лишь розыгрыш.







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видео - zhora.tv





Подписчикам страницы понравился пранк. Люди не скупились на комментарии под видео, многие из них были в виде смеющихся смайликов: «Жараааа пошлааа», «Ухахаха. Дали жару. Пацаны словно с Grove street (афроамериканская уличная банда – прим. ред.)», «Мощнаа».

Пранкер из Бурятии под ником zhora.tv устроил розыгрыш в Москве. Он подошёл к прохожим и попросил просклонять слово книга. С этим заданием молодые люди справились без труда.Слово «книга» повторяется несколько раз. В этот момент мимо проходят темнокожие иностранцы. Они начинаются возмущаться тем, что их обозвали «нигами». В этом и состоит задумка бурятского пранкера.- Нига? – переспрашивает возмущённый темнокожий.- Book, (в переводе с анг. яз. – книга) – отвечают парни, и объясняют значение слова на русском языке, чем опять вызывают недовольство.Со вчерашнего дня видео просмотрели 14,6 тысяч раз.