Пранкер из Бурятии устроил розыгрыш в Москве

Пранкер из Бурятии под ником zhora.tv устроил розыгрыш в Москве. Он подошёл к прохожим и попросил просклонять слово книга. С этим заданием молодые люди справились без труда.
Слово «книга» повторяется несколько раз. В этот момент мимо проходят темнокожие иностранцы. Они начинаются возмущаться тем, что их обозвали «нигами». В этом и состоит задумка бурятского пранкера.
- Нига? – переспрашивает возмущённый темнокожий.
- Book, (в переводе с анг. яз. – книга) – отвечают парни, и объясняют значение слова на русском языке, чем опять вызывают недовольство.
Между людьми накаляется обстановка, возмущённые иностранцы дают понять, что оскорблены. Лишь спустя некоторое время после «конфликта» актёры признались, что это всего лишь розыгрыш.
Подписчикам страницы понравился пранк. Люди не скупились на комментарии под видео, многие из них были в виде смеющихся смайликов: «Жараааа пошлааа», «Ухахаха. Дали жару. Пацаны словно с Grove street (афроамериканская уличная банда – прим. ред.)», «Мощнаа».
Со вчерашнего дня видео просмотрели 14,6 тысяч раз.