Династия с 400-летним стажем выиграла конкурс в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Учащиеся Нижнецасучейскойа школы рассказали о династии учителей из Ононского района



В Забайкалье накануне завершился краевой конкурс «Трудовые династии земли Забайкальской», который в этом году проходил под девизом «Подвиг народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны – бессмертен!». Участие в мероприятии приняли более 400 школьников со всего края. По итогам голосования первое место заняла команда Нижнецасучейской школы из Ононского района, представившая династию учителей Сенотрусовых, в которой общий трудовой стаж составляет 436 лет.



В финальный этап конкурса вышли пять команд из Ононского, Могочинского, Сретенского, Могойтуйского и Краснокаменского районов. Школьники приготовили интересные творческие работы, посвящённые трудовым династиям своих семей. Среди ребят самыми популярными для исследования стали династии железнодорожников, работников сельского хозяйства и горной промышленности, а также педагогические династии.



На заключительном этапе конкурса, который проводился в онлайн-формате, команды представили на суд жюри свои видеопрезентации. Подростки рассказали о людях, любящих свою Родину и преданных своему делу в годы Великой Отечественной войны.



Призовые места жюри распределило следующим образом:

Первое место – Нижнецасучейская школа из Ононского района представившая династию учителей Сенотрусовых, в которой общий трудовой стаж составляет 436 лет.

Второе место - школа № 82 посёлка Ксеньевка Могочинского района. Учащиеся образовательного учреждения рассказали о династии энергетиков Зарубиных, общий трудовой стаж которой составляет более 127 лет.

Третье место – Зугалайская школа Могойтуйского района, представившая трудовую династию инженеров Рабдановых, общий трудовой стаж семьи 155 лет.



Все команды были награждены ценными призами, грамотами и кубками, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

