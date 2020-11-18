 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

В Кяхте некому отлавливать бродячих собак

В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители жалуются на стаи агрессивных псов

Жители города Кяхта Кяхтинского района Бурятии массово жалуются на бродячих собак, терроризирующих и детей, и взрослых. Проблему озвучили в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

В одном месте, возле мусорных контейнеров бегает порядка 16-20 псов.

- Постоянный лай, дети не могут сходить в магазин, погулять... Со школы домой пройти, ждут, пока взрослые помогут. Да что дети, даже взрослому страшно, когда они дерутся из-за сук. Заявки оставляли, но безрезультатно. Просим вас помочь решить эту проблему, пока не случилось страшное, - просят жители Кяхты.

Также на собак жалуются представители Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, который находится в Кяхте. Сотрудники техникума бьют тревогу и просят принять меры.

- Вот уже в течение месяца собаки днём и ночью стаями бегают вокруг общежития, их количество с каждым днём увеличивается, опасно для жильцов, а особенно для детей. Собаки все большие, агрессивные. Просим принять меры, - написали также в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

Местным жителям ответил начальник отдела сельского хозяйства Сергея Чурсова. По его словам, в этом году контракт на отлов собак уже закрыт. Подрядчик отловил 191 собаку, они были привиты, стерилизованы и кастрированы. Согласно федеральному закону, собак вернули обратно.

На сегодня отловом никто не занимается. Местные жители, выбрасывая на улицу щенков, сами усугубляют ситуацию.

- Очень много собак, у которых есть хозяева и они их выпускают из своих дворов. Хотя это запрещено. Собаки собираются возле контейнеров с мусором, которые плохо ограждены, то есть имеется доступ к кормовой базе, многие сердобольные граждане кормят их, выбрасывают щенят. Все эти проблемы за один год не решить. Работы по отлову будут проводиться, если будет исполнитель. В этом году контракт выполнен, - сообщил Сергей Чурсов.

Впрочем, власти Кяхты планируют заключить соглашение с управлением ветеринарии на отлов ещё 40 собак.

- Надеемся, что до конца декабря работы будут проведены, задержка по срокам идёт из-за процедуры заключения соглашения, - заключил Сергей Чурсов.

Также он обратился к местным жителям с просьбой сообщить в правоохранительные органы, есть люди видят на улице собаку с ошейником или знают её хозяина. Согласно законодательству, бесконтрольный выгул домашних животных запрещён.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Заиграевском районе Бурятии домашняя собака, сидевшая на цепи, насмерть загрызла шестилетнюю девочку. Через пару дней после этого ЧП в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ на мальчика напала бродячая собака, которая сильно покусала его. Вчера её наконец отловили, после чего отправили в клетку до конца жизни.
собаки бродячие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество, 18.11.2020
МФЦ перешли на особый режим работы
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
Общество, 18.11.2020
Уже начался приём заявок на конкурс
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
Общество, 18.11.2020
В мэрии заверяют, что её высота – больше 25 метров
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
Общество, 18.11.2020
Первый амбулаторный центр откроется на этой неделе
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Общество, 18.11.2020
Появилась гарантия того, что улан-удэнцы будут обеспечены теплом
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Общество, 18.11.2020
Четверо из пяти награждённых работают в охране
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Общество, 18.11.2020
Результаты последний исследований байкальской спирогиры и других чужеродных водорослей шокируют
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
Общество, 18.11.2020
Порядка 58% случаев заболеваний приходится на Улан-Удэ
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Общество, 18.11.2020
Директор аэропорта призвал «не гнобить» главу Бурятии
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Общество, 18.11.2020
В этом году побит рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
Общество, 18.11.2020
Влажную уборку необходимо проводить не менее двух раз в день

Коронавирус в Бурятии не отступает
Коронавирус в Бурятии не отступает
Общество, 18.11.2020
Прирост заболевших за последние сутки оказался близок к рекордному
Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Общество, 18.11.2020
Культовая «Игра престолов», а также отечественные сериалы «Содержанки» и «Фитнес» стали лидерами по просмотрам на МегаФон ТВ в Бурятии с начала года
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Общество, 18.11.2020
Автомобилисты Бурятии поддерживают ужесточение наказаний для водителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^