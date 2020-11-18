В Кяхте некому отлавливать бродячих собак

Местные жители жалуются на стаи агрессивных псов
Жители города Кяхта Кяхтинского района Бурятии массово жалуются на бродячих собак, терроризирующих и детей, и взрослых. Проблему озвучили в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
В одном месте, возле мусорных контейнеров бегает порядка 16-20 псов.
- Постоянный лай, дети не могут сходить в магазин, погулять... Со школы домой пройти, ждут, пока взрослые помогут. Да что дети, даже взрослому страшно, когда они дерутся из-за сук. Заявки оставляли, но безрезультатно. Просим вас помочь решить эту проблему, пока не случилось страшное, - просят жители Кяхты.
Также на собак жалуются представители Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, который находится в Кяхте. Сотрудники техникума бьют тревогу и просят принять меры.
- Вот уже в течение месяца собаки днём и ночью стаями бегают вокруг общежития, их количество с каждым днём увеличивается, опасно для жильцов, а особенно для детей. Собаки все большие, агрессивные. Просим принять меры, - написали также в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Местным жителям ответил начальник отдела сельского хозяйства Сергея Чурсова. По его словам, в этом году контракт на отлов собак уже закрыт. Подрядчик отловил 191 собаку, они были привиты, стерилизованы и кастрированы. Согласно федеральному закону, собак вернули обратно.
На сегодня отловом никто не занимается. Местные жители, выбрасывая на улицу щенков, сами усугубляют ситуацию.
- Очень много собак, у которых есть хозяева и они их выпускают из своих дворов. Хотя это запрещено. Собаки собираются возле контейнеров с мусором, которые плохо ограждены, то есть имеется доступ к кормовой базе, многие сердобольные граждане кормят их, выбрасывают щенят. Все эти проблемы за один год не решить. Работы по отлову будут проводиться, если будет исполнитель. В этом году контракт выполнен, - сообщил Сергей Чурсов.
Впрочем, власти Кяхты планируют заключить соглашение с управлением ветеринарии на отлов ещё 40 собак.
- Надеемся, что до конца декабря работы будут проведены, задержка по срокам идёт из-за процедуры заключения соглашения, - заключил Сергей Чурсов.
Также он обратился к местным жителям с просьбой сообщить в правоохранительные органы, есть люди видят на улице собаку с ошейником или знают её хозяина. Согласно законодательству, бесконтрольный выгул домашних животных запрещён.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Заиграевском районе Бурятии домашняя собака, сидевшая на цепи, насмерть загрызла шестилетнюю девочку. Через пару дней после этого ЧП в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ на мальчика напала бродячая собака, которая сильно покусала его. Вчера её наконец отловили, после чего отправили в клетку до конца жизни.
В Кяхте некому отлавливать бродячих собак
Общество, Фото:
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