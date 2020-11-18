В Иркутске ледовый городок оформят фигурами из мультфильмов

Сейчас в сквере Кирова идёт монтаж главной городской ёлки



Темой для оформления традиционного новогоднего ледового городка в Иркутске станет «Зимняя сказка». Будут установлены большие и малые формы – герои из известных детских сказок и отечественных мультфильмов: «Простоквашино», «Снежная королева», «Мама для мамонтёнка», «Ну, погоди!», «Маша и Медведь» и других. Одно из ледяных сооружений будет оформлено в виде символа года – Быка. Часть фигур посвятят зимним видам спорта. Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря, когда в Иркутске установятся отрицательные температуры.



Монтаж главной городской ёлки уже начался. В сквере имени Кирова установили первый уровень 25-метровой конструкции.



- Город уже начали украшать к наступлению Нового года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году нам придётся отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений. Например, в сквере Кирова не будет традиционной большой горки. Не откроет свои двери и резиденция Деда Мороза, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Состоятся ли в этом году праздничные мероприятия, будет решено на заседании городского штаба под руководством мэра города Руслана Болотова.



Также была разработана концепция новогоднего оформления. Брендбук размещён на официальном сайте администрации Иркутска. Подготовлены баннеры, билборды, растяжки, которые в ближайшее время начнут размещать на улицах города. Иркутск будет украшен до 20 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.





