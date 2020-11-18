В Иркутске разыгрывается кубок Восточной Сибири по кикбоксингу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В соревнованиях заявлены спортсмены из Бурятии и Забайкалья



В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 18 по 19 ноября проходят межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири». Своё участие в турнире заявили спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, республик Бурятия и Хакасия и других регионов.



Поединки проходят по следующим дисциплинам: фулл-контакт, К-1, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки в различных весовых категориях. Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу представляют спортсмены из Усть-Илимска, Братска, Тулуна, Зимы, Саянска, Иркутска и других муниципальных образований.



- Межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири» - это заключительный старт в этом году. Это возможность посмотреть уровень спортивного мастерства наших спортсменов и выявить сильнейших. Кроме того, на турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта, - рассказал президент федерации кикбоксинга Иркутской области Евгений Гаврилов.



Кубок Восточной Сибири проводится с соблюдением мер по профилактике COVID-19. Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.