В соревнованиях заявлены спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 18 по 19 ноября проходят межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири». Своё участие в турнире заявили спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, республик Бурятия и Хакасия и других регионов.
Поединки проходят по следующим дисциплинам: фулл-контакт, К-1, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки в различных весовых категориях. Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу представляют спортсмены из Усть-Илимска, Братска, Тулуна, Зимы, Саянска, Иркутска и других муниципальных образований.
- Межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири» - это заключительный старт в этом году. Это возможность посмотреть уровень спортивного мастерства наших спортсменов и выявить сильнейших. Кроме того, на турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта, - рассказал президент федерации кикбоксинга Иркутской области Евгений Гаврилов.
Кубок Восточной Сибири проводится с соблюдением мер по профилактике COVID-19. Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске разыгрывается кубок Восточной Сибири по кикбоксингу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях заявлены спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В приземном слое воздуха стали накапливаться загрязняющие вещества
Из них 25 участков расположены в Улан-Удэ
Команда региона выиграла «серебро» среди юношей до 19 лет
Водитель проехал на красный
В Бурятии прошёл конкурс православной живописи осуждённых «Явление»
Год назад в республике была школа с одним учеником
Лесхозы принимают не повреждённые и не раскрытые шишки
Траурные мероприятия пройдут в ФСК
Малыши изучают птиц вместе с лесниками
В дело вмешалась прокуратура
Также был передан прах с места захоронения на мемориале «Победы»
Полигоны оборудованы новыми учебными точками
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта
В дошкольном учреждении будет установлена экологичная котельная