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В Иркутске разыгрывается кубок Восточной Сибири по кикбоксингу

В Иркутске разыгрывается кубок Восточной Сибири по кикбоксингу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В соревнованиях заявлены спортсмены из Бурятии и Забайкалья

В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 18 по 19 ноября проходят межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири». Своё участие в турнире заявили спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, республик Бурятия и Хакасия и других регионов.

Поединки проходят по следующим дисциплинам: фулл-контакт, К-1, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки в различных весовых категориях. Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу представляют спортсмены из Усть-Илимска, Братска, Тулуна, Зимы, Саянска, Иркутска и других муниципальных образований.

- Межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири» - это заключительный старт в этом году. Это возможность посмотреть уровень спортивного мастерства наших спортсменов и выявить сильнейших. Кроме того, на турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта, - рассказал президент федерации кикбоксинга Иркутской области Евгений Гаврилов.

Кубок Восточной Сибири проводится с соблюдением мер по профилактике COVID-19. Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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