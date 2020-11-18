Уже начался приём заявок на конкурс
С 17 ноября запускается интернет-конкурс «Топ-100 достопримечательностей Бурятии». Он проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня образования Республики Бурятия.
С помощью конкурса намерены сформировать перечень 100 популярных туристских ресурсов, сообщили в минтуризма Бурятии.
Конкурс проводится в пять этапов. Первый состоит из подачи заявки с 17 ноября по 16 декабря. На втором этапе организатор размещает заявки на официальном сайте конкурса. На третьем этапе проходит открытое голосование – с 6 января до 4 февраля 2021 года. На следующий день начинается четвёртый этап –подведения итогов конкурса. Финальным этапом станет награждение, оно состоится не позднее 10 февраля 2021 года.
Конкурсные материалы нужно отправлять на электронную почту top100@baikaltravel.ru. Необходима заявка, описания к тексту (не более 500 знаков), фотографии с разрешением не менее 1200 пикселей в формате JPEG) (не менее двух штук), а также местоположение объекта с указанием координат.
Туристские ресурсы, которые попадут в топ-100, будут продвигаться, рекламироваться, размещаться во всех информационных материалах. Конкурса будут вручены дипломы.
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
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