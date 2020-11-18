В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки

На площади Советов Улан-Удэ завершили установку каркаса главной новогодней ёлки. Его высота – 25,5 метров, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.









В целом ледовый городок на главной площади города обойдётся улан-удэнскому бюджету в 5,9 миллионов рублей . Власти выделили большое финансирование на него в связи с отменой Дня города и образовавшейся экономией средств.









Также сегодня специалисты МБУ «Городское лесничество» начали монтаж живых сосен на ветки большой ёлки. С утра идут подготовительные работы. Монтаж сосен начнётся примерно с двух часов дня.Как сообщал «Байкал-Daily», с учётом звезды высотой 1,5 метров, общая высота новогодней ёлки составит 27 метров. Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой ёлки.- Новая ёлка, как и прошлогодняя, будет украшена живыми ёлочками, которые забрали с противопожарного разрыва. Весной после демонтажа они будут переработаны на органические удобрения и мульчу, как в прошлом году, – сообщили в комитете городского хозяйства.