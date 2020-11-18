Все они были уволены в 2018 году и ранее
В Бурятии на 1 ноября 2020 года по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности составила 26738 тысяч рублей и уменьшилась на 1,3 % по сравнению с 1 октября 2020 года.
- В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 10,0 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 39,3 % – на транспорт, 50,7 % – на строительство. Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее составила 26738 тысяч рублей или 100% от общего объёма задолженности, - сообщает пресс-центр Бурятстата.
Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 695 человек. Из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 38472 рубля, из них в организациях транспорта – 78947, добычи полезных ископаемых – 32842, строительства – 28219 рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.
Работникам Бурятии не выплатили более 26 млн рублей
Общество, Фото:
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