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Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений

Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Общество,  Фото:администрация Ангарска
Четверо из пяти награждённых работают в охране

Пять ангарчан получили денежные поощрения из местного бюджета за активную помощь в раскрытии преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарска.

- Мы поощряем тех, кто оказал содействие в раскрытии преступлений. Выражаем всем вам благодарность за активную жизненную позицию и достойное выполнение служебных обязанностей, – отметил на церемонии награждения начальник управления по общественной безопасности Сергей Борисов.

Так, проявленную инициативу награжден сотрудник ЧОО «Пантера» Владимир Голдобин. В июне он оказал содействие в поиске водителя автомобиля, который на пешеходном переходе в 6а микрорайоне сбил человек и скрылся с местаю

Денежные премии получили и другие сотрудники ЧОО «Пантера». Александр Коркин, Денис Винарь и Владимир Пичугин 17 июля задержали двоих граждан, которые пытались украсть кабель на территории, прилегающей к АЭХК.

Сотрудник охранного предприятия «Старком Бриз» Дмитрий Клеменищев 16 мая задержал хулигана, который агрессивно вёл себя в магазине «Цветы» в 100 квартале и угрожал продавцу ножом. При личном досмотре у нарушителя, действительно, было обнаружено холодное оружие.

Денежные премии вручены этим гражданам за счет муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на 2020-2024 годы». В этом году такие выплаты уже получили 15 человек.


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