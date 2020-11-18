В Бурятии 55 дорог отремонтируют по нацпроекту в 2021 году

Из них 25 участков расположены в Улан-Удэ
Стали известны объекты дорожного хозяйства Бурятии, которые вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. В перечень включены 55 объектов, из них – 14 региональные, 25 – в городе Улан-Удэ и 16 объектов – в районах республики, входящих в агломерацию.
В числе ремонтируемых региональных дорог – шесть объектов являются переходящими с 2020 года. Это участок трассы Мухоршибирь – Бичура – Кяхта в Мухоршибирском районе протяжённостью 9 км, подрядчиком на котором выступает ООО «Фортуна»; участок дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино длиной 4 км, где работает ООО «Фундамент»; участок автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе протяжённостью 30 км, работы на котором выполняет подрядная организация ООО «ТК ПЕКО»; участок автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи в Тарбагатайском районе протяжённостью 22 км, подрядчиком является ООО «Дом 2000» и другие.
В столице республики будут отремонтированы в следующем году 25 объектов. Наиболее крупные участки Улан-Удэ:
- участок автодороги от улицы Ботаническая до 13 км;
- участок автодороги по улице Чертенкова;
- участок автодороги по улице Н. Петрова;
- участок автодороги в 113 микрорайоне;
- участок автодороги по улице 40 лет Победы от федеральной трассы до границы Иволгинского района и другие.
Кроме того, будут отремонтированы участки дорог в районах республики: в Прибайкальском районе – 6 объектов, в Заиграевском – 2, в Тарбагатайском – 3 (1 переходящий) и в Иволгинском – 5 (1 переходящий).
Также предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.
В общей сложности в следующем году доведут до нормативного состояния 107 км автомобильных дорог. Таким образом, доля протяжённости автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 48,2%, а доля дорог Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, – до 79%. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
В Бурятии 55 дорог отремонтируют по нацпроекту в 2021 году
Общество, Фото:
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