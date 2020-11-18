Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха

В этом году побит рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет
2020 год ещё не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В этом году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. «После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза», - сообщает РБК.
За три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы. Это на треть выше предыдущего рекорда, относящегося к 2010 году. По сравнению же с 2019 годом (61 случай) количество загрязнений в неполном 2020 году выросло почти в три раза.
Согласно выводам доклада, в 2020 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией и автопромом, напоминает РБК. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отрывом следуют Бурятия (22 случая).
На третьем месте Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7).
Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, — Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия постоянно оказывается в лидерах различных исследований по загрязнению воздуха. К примеру, Росгидромет составил рейтинг наиболее «грязных» российских городов за 2019 год. В их числе оказался и Улан-Удэ. Кроме того, на территории Бурятии имеется 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Также Бурятия вошла в список 17 регионов, где 10% и более городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха.
В августе в Улан-Удэ презентовали бездымное топливо как способ борьбы с грязным воздухом.
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Общество, Фото:
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