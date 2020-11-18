В Бурятии погасили вспышку ковида в соцучреждении

Почти все больные выздоровели



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале ноября в Баргузинском психоневрологическом интернате (ПНИ) была зафиксирована вспышка коронавируса. Случаи заболевания были зарегистрированы как среди проживающих там людей, так и среди персонала.



По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елены Кузьминой, на сегодня очаг удалось «потушить».



- Число инфицированных было значительным, но своевременно были организованы противоэпидемические мероприятия. Часть больных, в зависимости от клинической картины, получали стационарное лечение, большая часть получала амбулаторное лечение, - сообщила Елена Кузьмина.



По её словам, на сегодня до 80% больных уже завершили лечение, на долечивании находится 14 человек. Они находятся в стационаре Баргузинской центральной районной больницы.



- В соответствии с санитарными правилами, противоэпидемические мероприятия продолжаются в течение периода наблюдения, он составляет 14 календарных дней с момента последнего случая. И на сегодняшний день срок наблюдения истекает, то есть в течении 14 дней новых случаев не было, - пояснила Елена Кузьмина.



Ожидается завершение окончания лечения 14 человек, которые сейчас находятся в стационаре.



Справка:



Баргузинский психоневрологический интернат находится в селе Читкан. Ведёт свою историю с 1928 года, когда был основан так называемый «Дом старцев». Сейчас здесь ведётся социальное сопровождение совершеннолетних граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.







