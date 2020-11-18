Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»

Культовая «Игра престолов», а также отечественные сериалы «Содержанки» и «Фитнес» стали лидерами по просмотрам на МегаФон ТВ в Бурятии с начала года. Среди полнометражных фильмов наибольшую популярность завоевали голливудские хиты «Джокер», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Плохие парни навсегда»



Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав предпочтения пользователей - абонентов онлайн-кинотеатра. Наибольший интерес у зрителей по-прежнему вызывает «Игра престолов», которая возглавила топ самых популярных сериалов в Бурятии. Несмотря на то, что завершающие серии вышли ещё весной прошлого года и были неоднозначно приняты поклонниками культового фэнтэзи, популярность сериала не угасает.



На втором месте российский сериал «Содержанки», сделанный на стыке драмы и эротического триллера. А замыкает тройку самых востребованных в республике телесериалов комедия «Фитнес». Также жители Бурятии активно смотрели отечественные драмы «Гранд», «Чики» и американский ситком «Друзья», ставший уже сериальной классикой.



Неизменно пользуется спросом на МегаФон ТВ и большое кино. В этом году пользователи сервиса чаще всего смотрели криминальную драму «Джокер», приключенческую комедию в жанре фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и боевик «Плохие парни навсегда». В десятке самых востребованных фильмов оказался и триллер «Заражение» о пандемии смертоносного вируса, созвучный сегодняшним реалиям. Наиболее популярным российским фильмом стал исторический «Союз Спасения», рассказывающий о восстании декабристов.



- Число пользователей МегаФон ТВ в Бурятии в этом году стало больше на 24%, - отмечает Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Популярность онлайн-кинотеатра, как и других цифровых сервисов компании, стабильно растёт уже несколько лет, а в этом году интерес к ним повысила ещё и вынужденная самоизоляция. К тому же абоненты МегаФона не платят за трафик, потребляемый при просмотре видео на МегаФон ТВ, а те, у кого тарифы из линейки #БезПереплат, получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов.

