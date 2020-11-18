Мужчина ездил без водительских прав
Житель посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии отработал 100 часов обязательных работ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления.
Мужчина был задержан на улице посёлка в момент управления мотоциклом «Восход». При проверке документов выяснилось, что у водителя не истёк срок лишения права управления транспортным средством. Мировой суд действия водителя квалифицировал по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ, назначив обязательные работы сроком на 100 часов.
- Под контролем судебных приставов мотоциклист отработал 100 положенных часов в муниципальном образовании «Баргузинский район», посвящая ежедневно по четыре часа общественно-полезному труду в качестве разнорабочего, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии мотоциклист отработал 100 часов разнорабочим
Общество, Фото:
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