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В Иркутской области задержали партию чёрной икры

В Иркутской области задержали партию чёрной икры
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Водителя большегруза оштрафовали

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии 15 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке задержана партия чёрной икры.

При досмотре грузового автомобиля марки «Вольво», следующего по маршруту Хабаровск – Москва, в котором перевозили рыбную продукцию, найдено 60 кг чёрный икры осетровых пород рыб в металлических и пластиковых банках без маркировки и документации.

- Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела управления Россельхознадзора водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа, - сообщили в пресс-службе управления.

Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения.


Иркутская область Россельхознадзор
 
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