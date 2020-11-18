Водителя большегруза оштрафовали
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии 15 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке задержана партия чёрной икры.
При досмотре грузового автомобиля марки «Вольво», следующего по маршруту Хабаровск – Москва, в котором перевозили рыбную продукцию, найдено 60 кг чёрный икры осетровых пород рыб в металлических и пластиковых банках без маркировки и документации.
- Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела управления Россельхознадзора водитель большегруза привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа, - сообщили в пресс-службе управления.
Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения.
В Иркутской области задержали партию чёрной икры
Общество, Фото:
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