В Улан-Удэ осуждённых научили готовить кабачковые оладьи

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс



В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошёл кулинарный мастер-класс. Осуждённые научились готовить оладьи из кабачков.



Женщинам рассказали о необходимых ингредиентах и этапах приготовления. Также с осуждёнными поделились хитростями и советами, которые сделают оладьи более пышными и нежными.



По мнению участниц мастер-класса, кабачки - один из самых доступных и вкусных овощей. Они просты в готовке и не требуют много времени.



Участие осуждённых в кулинарных мастер-классах - один из важных этапов их дальнейшей ресоциализации, сообщили в пресс-службе ведомства.

