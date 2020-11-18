В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошёл кулинарный мастер-класс. Осуждённые научились готовить оладьи из кабачков.
Женщинам рассказали о необходимых ингредиентах и этапах приготовления. Также с осуждёнными поделились хитростями и советами, которые сделают оладьи более пышными и нежными.
По мнению участниц мастер-класса, кабачки - один из самых доступных и вкусных овощей. Они просты в готовке и не требуют много времени.
Участие осуждённых в кулинарных мастер-классах - один из важных этапов их дальнейшей ресоциализации, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить кабачковые оладьи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Восьмиклассник из Бурятии выиграл специальный приз
Водителя большегруза оштрафовали
В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
Работодателя оштрафовали за нарушение
В республике сегодня переменная облачность
Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
Малыш может похвастаться богатой родословной
Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года
Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска
Соревнования пройдут без зрителей
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения