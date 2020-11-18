Работодателя оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии частная охранная организация, осуществляющая охрану образовательного учреждения, нарушала трудовое законодательство.
Выявлено, что заработная плата работникам организации выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 10 тысяч рублей.
Генеральному директору охранной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством. Государственной инспекцией труда в республике виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии охранникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Общество, Фото:
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