В Бурятии охранникам выплачивали зарплату ниже МРОТ

Работодателя оштрафовали за нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии частная охранная организация, осуществляющая охрану образовательного учреждения, нарушала трудовое законодательство.



Выявлено, что заработная плата работникам организации выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 10 тысяч рублей.



Генеральному директору охранной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством. Государственной инспекцией труда в республике виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

