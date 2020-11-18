В Улан-Удэ днём до -5 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике сегодня переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 20-25, по Прибайкалью и югу при облачности 4-9, по северу при ясном небе до 31 мороза, днём 0-5 мороза, местами 9-14 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12 мороза, днём 3-5 мороза.

