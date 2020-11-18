В республике сегодня переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 20-25, по Прибайкалью и югу при облачности 4-9, по северу при ясном небе до 31 мороза, днём 0-5 мороза, местами 9-14 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12 мороза, днём 3-5 мороза.
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
Малыш может похвастаться богатой родословной
Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года
Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска
Соревнования пройдут без зрителей
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения
Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг
Представители духовенства и науки двух республик обсуждают вопросы буддийского образования
Очереди в поликлиниках создаются из-за корешков к больничным
Каждый летальный случай рассматривается отдельно