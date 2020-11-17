Очереди в поликлиниках создаются из-за корешков к больничным
Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня сократили число отрицательных тестов для выписки после ковида. Теперь достаточно одного отрицательного анализа на COVID-19 вместо двух. Данное решение главного санитарного врача России Анны Поповой вступило в силу с 17 ноября.
- Действительно, целесообразность очень большая. Вчера дано поручение всем главным врачам отобрать тех пациентов, у которых есть один отрицательный анализ и нет клинических симптомов. И совершить выписку данных пациентов к работе. На сегодня идёт работа большая, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Также на сегодня остро стоит проблема с больничными листами. По словам Евгении Лудуповой, до 80% пациентов получают электронные больничные. Но в поликлиниках по-прежнему очереди из людей, которые пришли получить корешок – листочек с номером больничного.
- Я ещё раз хотела бы акцентировать внимание – все номера электронных больничных листов есть в личном кабинете на Госуслугах. Сегодня опять дано указание главой Бурятии Алексеем Самбуевичем, чтобы все руководители, бухгалтерия тоже могли видеть с этих электронных носителей и не приходили за корешками. Мы понимаем, что некоторые люди очень озадачены подтверждением своей нетрудоспособности и приходят за этими корешками, - пояснила Евгения Лудупова.
Также она отметила, что в декабре вступает в силу новый приказ министерства здравоохранения России о выдачи больничных листов, где медицинским организациям указано проводить больничный электронно.
20% организаций требуют бумажные носители. Власти Бурятии обратились к предприятиям, где ещё требуют бумажные носители, чтобы те принимали электронный вариант.
Жителей Бурятии просят не устраивать очереди за больничным
Общество, Фото:
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