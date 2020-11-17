В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники Ильичу
7 ноября в шахтёрском посёлке Забитуй Аларского района Иркутской области коммунисты открыли памятник Владимиру Ленину. Монумент установили на средства жителей всей области, сообщает газета ЦК КПРФ «Правда».
Это третий памятник вождю мирового пролетариата в Аларском районе: первый находится в райцентре, второй — в селе Иваническ. И вот в торжественной обстановке открыт памятник Ленину в посёлке Забитуй.
В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники и обелиски Ильичу.
«В торжественной обстановке в день рождения Ленина, 22 апреля, или в праздник Великого Октября, 7 ноября, мы открыли памятники в городах Слюдянка и Саянск, в селе Баяндай. Сейчас готовим очередную площадку для установки памятника Ильичу — на этот раз в байкальском райцентре Еланцы. Сам обелиск уже приобретён и находится в Еланцах», - сообщает «Правда».
В Иркутской области поставили новый памятник Ленину
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