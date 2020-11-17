В Иркутской области поставили новый памятник Ленину

В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники Ильичу



7 ноября в шахтёрском посёлке Забитуй Аларского района Иркутской области коммунисты открыли памятник Владимиру Ленину. Монумент установили на средства жителей всей области, сообщает газета ЦК КПРФ «Правда».



Это третий памятник вождю мирового пролетариата в Аларском районе: первый находится в райцентре, второй — в селе Иваническ. И вот в торжественной обстановке открыт памятник Ленину в посёлке Забитуй.



В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники и обелиски Ильичу.



«В торжественной обстановке в день рождения Ленина, 22 апреля, или в праздник Великого Октября, 7 ноября, мы открыли памятники в городах Слюдянка и Саянск, в селе Баяндай. Сейчас готовим очередную площадку для установки памятника Ильичу — на этот раз в байкальском райцентре Еланцы. Сам обелиск уже приобретён и находится в Еланцах», - сообщает «Правда».

