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В Бурятии планируют собрать 60 тонн шишек

В Бурятии планируют собрать 60 тонн шишек
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
В планах специалистов получить около 600 кг семян сосны

В Бурятии лесники планируют собрать более 60 тонн шишки сосны. Из такого количества специалисты получат около 600 кг семян сосны.

- В планах увеличить площадь лесных питомник по выращиванию сеянцев сосны. Также в этом году мы набрались опыта по выращиванию сеянцев в тепличных условиях и на следующий год хотим продолжить работу. Так мы сможем восстановить больше лесов, погибших от лесных пожаров, - рассказал замруководителя учреждения «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

После переработки часть семян будет высеяна в питомниках и теплице, а часть заложена на хранение в резерв. Резерв семян создается на случай неурожайных лет.

Период созревания шишки сосны – с ноября по март, именно этот период считается наиболее благоприятным для её сбора. Ранее сотрудники Кудунского лесхоза вместе с членами школьного лесничества собрали 120 кг шишки сосны всего за 4 часа, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Лес
 
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