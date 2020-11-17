Представители духовенства и науки двух республик обсуждают вопросы буддийского образования
15 ноября в Бурятию прибыла большая группа буддистов и учёных из Калмыкии для обсуждения, консультации, обмена опытом по вопросу организации буддийского образования в России и проведения международной буддийской конференции.
16 ноября в Иволгинском дацане XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял официальную делегацию буддистов Калмыкии. Делегация центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в составе Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, старшего администратора центрального хурула Йонтен Гелюнга, помощника Шаджин-ламы Хонгора Эльбикова обсудила с Пандито Хамбо-ламой возможности дальнейшего сотрудничества.
17 ноября к ламам присоединятся директор Калмыцкого научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) Виктория Куканова, специалист КНЦ РАН Саглара Мирзаева, заведующий сектором инклюзивного и дистанционного образования Калмыцкого государственного университета Александр Хонаев, чтобы, как прокомментировал Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, «уже общаться в рабочем порядке в Буддийском университете». Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Бурятию прибыли ламы и учёные из Калмыкии
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