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Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России

Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Решение принято по итогам чемпионата страны

Четыре спортсмена из Бурятии вошли в состав сборной России по тхэквондо МФТ, сообщает минспорта республики.

Отборочными стали чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ 2020, которые завершились в подмосковном Одинцово 16 ноября.

Как сообщили в Союзе тхэквондо Бурятии, юниорская и взрослая сборные команды России формировалась на следующий год. Отбор шёл среди спортсменов, имеющих чёрные пояса, по итогам их выступлений на соревнованиях.

В состав сборной России на 2021 год вошли чемпионы 2020 года Иван Багулов и Антон Шмаров, и серебряные призёры Дмитрий Петухов и Екатерина Локтева.


спорт тхэквон-до
 
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