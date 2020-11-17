Решение принято по итогам чемпионата страны
Четыре спортсмена из Бурятии вошли в состав сборной России по тхэквондо МФТ, сообщает минспорта республики.
Отборочными стали чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ 2020, которые завершились в подмосковном Одинцово 16 ноября.
Как сообщили в Союзе тхэквондо Бурятии, юниорская и взрослая сборные команды России формировалась на следующий год. Отбор шёл среди спортсменов, имеющих чёрные пояса, по итогам их выступлений на соревнованиях.
В состав сборной России на 2021 год вошли чемпионы 2020 года Иван Багулов и Антон Шмаров, и серебряные призёры Дмитрий Петухов и Екатерина Локтева.
Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России
Общество, Фото:
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