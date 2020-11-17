Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Решение принято по итогам чемпионата страны



Четыре спортсмена из Бурятии вошли в состав сборной России по тхэквондо МФТ, сообщает минспорта республики.



Отборочными стали чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ 2020, которые завершились в подмосковном Одинцово 16 ноября.



Как сообщили в Союзе тхэквондо Бурятии, юниорская и взрослая сборные команды России формировалась на следующий год. Отбор шёл среди спортсменов, имеющих чёрные пояса, по итогам их выступлений на соревнованиях.



В состав сборной России на 2021 год вошли чемпионы 2020 года Иван Багулов и Антон Шмаров, и серебряные призёры Дмитрий Петухов и Екатерина Локтева.





