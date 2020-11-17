Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
11 ноября в Большом зале театра «Мюзик-Холл» города Санкт-Петербург состоялся заключительный гала-концерт лауреатов всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» - «Русь моя – жизнь моя». Свой номер-победитель показал ансамбль «Сибирский сувенир» из Бурятии.
Концерт, как и весь фестиваль, был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все основные мероприятия фестиваля прошли весной этого года. На гала-концерт были отобраны лучшие номера и представлены в фестивальной программе. В финале принимали участие коллективы из Санкт-Петербурга, Череповца, Саратова, Челябинска, Канска, Рязани, Салехарда, Ханты-Мансийска, Прокопьевска и других городов.
Лауреат фестиваля «Сибирский сувенир» представил одну из лучших работ коллектива – «Колхозные девушки», посвященную труженицам первых колхозов Бурятии в исполнении восточной хореографической группы ансамбля. Создатели номера – Анастасия Тугай и Татьяна Вампилова, а также Олег Шаренда и Денис Калашников, выполнившие музыкальную обработку к этому танцу. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.
Ансамбль из Бурятии выступил в финале всероссийского фестиваля
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