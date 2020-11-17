В Бурятии проходят сборы для сержантов

Военнослужащие на практике закрепят знания, полученные во время первого этапа



В Бурятии стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава. Они отработают на практике те знания и приёмы, которые были рассмотрены в ходе теоретической подготовки на первом этапе проведения сборов.



Также с военнослужащими пройдут контрольные занятия по огневой, строевой, физической и тактико-специальной подготовке.



- Проведение второго этапа данных сборов направлено на закрепление методик, правил и приемов, рассмотренных в ходе проведения теоретических занятий первого этапа и применения их на практике в ходе преподавания основных дисциплин боевой подготовки, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.



Всего к сборам привлечено более 500 военнослужащих, проходящих военную службу на сержантских должностях.





