Военнослужащие на практике закрепят знания, полученные во время первого этапа
В Бурятии стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава. Они отработают на практике те знания и приёмы, которые были рассмотрены в ходе теоретической подготовки на первом этапе проведения сборов.
Также с военнослужащими пройдут контрольные занятия по огневой, строевой, физической и тактико-специальной подготовке.
- Проведение второго этапа данных сборов направлено на закрепление методик, правил и приемов, рассмотренных в ходе проведения теоретических занятий первого этапа и применения их на практике в ходе преподавания основных дисциплин боевой подготовки, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего к сборам привлечено более 500 военнослужащих, проходящих военную службу на сержантских должностях.
В Бурятии проходят сборы для сержантов
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