Регбист сборной России отдыхал на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рамиль Гайсин побывал на Ольхоне



Член сборной России по регби, игрок красноярского «Енисея-СТМ» Рамиль Гайсин в интервью изданию «Спорт24» рассказал, что ему нравится во время отпуска путешествовать по России. Сейчас он отдыхает на Алтае, в таких местах, где даже не ловит сотовая связь.



- Летом я, кстати, был ещё и на Байкале, ездили на остров Ольхон, это 1200 километров на машине от Красноярска. В этом плане мне очень нравятся путешествия по Россия. Рассматривали ли заграницу в качестве отпуска? В начале года я уже был в Таиланде, в связи с проблемами во всём мире не хотелось бы оставаться на 14 дней на карантин в другой стране, - поделился Рамиль Гайсин.





