Соревнования пройдут без зрителей
Дирекция по организации и проведению соревнований приняла решение о проведении кубка России по хоккею с мячом среди женских команд с 5 по 13 декабря в Иркутске. День приезда команд — 5 декабря, сообщает федерация хоккея с мячом России.
В ледовом дворце «Байкал» 16 ноября прошло совещание, посвящённое подготовке к розыгрышу кубка. По информации газеты «Наша Сибскана», было заявлено, что в розыгрыше примут участие пять команд: 4 из Иркутска и сборная Свердловской области.
Матчи пройдут без участия зрителей в ледовом дворце «Байкал» и на стадионе «Рекорд».
В Иркутске проведут женский кубок России по хоккею с мячом
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