В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов

Будут работать только комплексы на открытом воздухе



В связи с усилением ограничительных мер по коронавирусу с 18 ноября по 29 ноября в Этнографическом музее народов Забайкалья для посетителей будут доступны только те комплексы, которые находятся на открытом воздухе. Это сойотский, эвенкийский комплексы; Никольская церковь; Предбайкальский бурятский комплекс (кроме выставки «Бурятские гобелены - таары»), а также этнозоосад.



- Пожалуйста, носите маски и соблюдайте меры социальной дистанции! Будьте здоровы! - обратились сотрудники музея к жителям в соцсети.

