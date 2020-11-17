Будут работать только комплексы на открытом воздухе
В связи с усилением ограничительных мер по коронавирусу с 18 ноября по 29 ноября в Этнографическом музее народов Забайкалья для посетителей будут доступны только те комплексы, которые находятся на открытом воздухе. Это сойотский, эвенкийский комплексы; Никольская церковь; Предбайкальский бурятский комплекс (кроме выставки «Бурятские гобелены - таары»), а также этнозоосад.
- Пожалуйста, носите маски и соблюдайте меры социальной дистанции! Будьте здоровы! - обратились сотрудники музея к жителям в соцсети.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решение принято по итогам чемпионата страны
Военнослужащие на практике закрепят знания, полученные во время первого этапа
Рамиль Гайсин побывал на Ольхоне
Будут работать только комплексы на открытом воздухе
Прогнозов ветеринар пока не даёт
Потрясающее видео засняли в Чивыркуйском заливе Байкале
Спортсменка трудится в патрульно-постовой службе
Новая школа готова принять учеников в Заиграевском районе
В Кабанском районе дети присоединились к акции «Покорми птиц зимой»
Главный врач инфекционной больницы поделилась, что нужны новые ковидные госпитали
Самые суеверные люди живут в Вологде
В Улан-Удэ усилили обработку общественного транспорта
В Улан-Удэ поймали бездомную собаку, вырвавшую кусок мяса из ноги ребёнка
Легендарные деревянные ворота обещали при этом не трогать
Первый бурятский национальный телеканал заработает зимой