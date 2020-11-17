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В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов

В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут работать только комплексы на открытом воздухе

В связи с усилением ограничительных мер по коронавирусу с 18 ноября по 29 ноября в Этнографическом музее народов Забайкалья для посетителей будут доступны только те комплексы, которые находятся на открытом воздухе. Это сойотский, эвенкийский комплексы; Никольская церковь; Предбайкальский бурятский комплекс (кроме выставки «Бурятские гобелены - таары»), а также этнозоосад.

- Пожалуйста, носите маски и соблюдайте меры социальной дистанции! Будьте здоровы! - обратились сотрудники музея к жителям в соцсети.
этнографический музей коронавирус профилактика
 
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